Euro
10.18
Dolar
8.43
BIST 100
1,441.33
Altın
1,815.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Berad Büyük   | 12.05.2021
Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Helenex Yeni Malatyaspor ve Fatih KaragümrükProfesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta "talimatlara aykırı hareketleri", "usulsüz seyirci alınması" ve "saha olayları" nedeniyle, Fatih Karagümrük'ün aynı müsabakada "saha olayları" ve "takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" sebebiyle, Yeni Malatyaspor'un da Atakaş Hatayspor karşılaşmasında "talimatlara aykırı hareketleri" gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan, Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Ozan Köprülü, futbolcular Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar, kulüp görevlileri Cengizhan Öksüz ile Berke Güler, Gençlerbirliği'nde kulüp görevlisi Aydın Metin, Yukatel Denizlispor'da futbolcu Hugo Rodallega ve Gaziantep'te kulüp görevlisi Sotirios Roussis'in çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

TFF 1. Lig'de ise Tuzlaspor, Adana Demirspor, Menemenspor ve Giresunspor kulüplerinin yanı sıra Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet ve futbolcuları Tolgahan Acar ile İbrahima Balde'nin çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 13 bin 29 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz
Dünya genelinde 1 milyar 342 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: Beşiktaş maçında TFF'nin belirlediği limitte seyirci alacağız

Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic'in omzunun çıktığı açıklandı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese
Beşiktaş şampiyonluğu riske attı

Beşiktaş şampiyonluğu riske attı

PFDK Fenerbahçe Kulübü ve yöneticilerine para cezası verdi

PFDK Fenerbahçe Kulübü ve yöneticilerine para cezası verdi