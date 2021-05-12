Fransa'da ayın golü Burak Yılmaz'ın
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1), Lille forması giyen milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı golün, nisan ayının en iyisi seçildiğini açıkladı.
İstanbul
Ligin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Burak Yılmaz'ın kritik golünün oyların yüzde 30'unu alarak ayın golü seçildiği duyuruldu.
Milli oyuncu Burak Yılmaz, Lyon deplasmanında 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.