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Spor, Futbol

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında ırkçılık karşıtı mesaj gösterilecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlarda "skorbord"larda ırkçılık karşıtı mesajlar yer almasına karar verdi.

Emrah Oktay   | 09.12.2020
Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında ırkçılık karşıtı mesaj gösterilecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlarda "skorbord"larda ırkçılık karşıtı mesajlar yer alacağı bildirildi.

Buna göre, 14 Aralık Pazartesi gününe kadar Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak tüm maçlarda "skorbord"larda TFF tarafından hazırlanan Türkçe ve İngilizce "Irkçılığa hayır" yazıları gösterilecek.

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