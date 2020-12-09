Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında ırkçılık karşıtı mesaj gösterilecek

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlarda "skorbord"larda ırkçılık karşıtı mesajlar yer alacağı bildirildi.
Buna göre, 14 Aralık Pazartesi gününe kadar Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak tüm maçlarda "skorbord"larda TFF tarafından hazırlanan Türkçe ve İngilizce "Irkçılığa hayır" yazıları gösterilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.