Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 37. hafta maçları oynanacak
Süper Lig'de 37. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 32. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Misli.com 3. Lig'de ise 1. Grup'ta 29'uncu, 2-3 ve 4'üncü Grup'ta 33. hafta mücadeleleri yapılacak.
Istanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)
Yarın:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Medical Park)
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)
20.30 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor (Denizli Atatürk)
20.30 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park)
25 Nisan Pazar:
13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)
16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon)
16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
TFF 1. Lig
25 Nisan Pazar:
20.30 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana)
20.30 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)
20.30 Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)
20.30 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)
20.30 Tuzlaspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)
20.30 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.30 Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Osmanlı)
20.30 Altınordu-GZT Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Misli.com 3. Lig
1. Grup
25 Nisan Pazar:
15.00 Diyarbekirspor-Belediye Derincespor (Diyarbakır)
15.00 Ofspor-Arnavutköy Belediyespor (Of İlçe)
15.00 Antalya Kemerspor-Manisaspor (Kemer İlçe)
15.00 Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor-Bucaspor 1928 (Edirne 25 Kasım)
15.00 Fatsa Belediyespor-1877 Alemdağspor (Fatsa İlçe)
15.00 Çankaya-Artvin Hopaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
15.00 Payasspor-Kızılcabölükspor (Payas İlçe)
2. Grup
25 Nisan Pazar:
15.00 Yozgatspor 1959-Tekirdağspor (Sorgun İlçe)
15.00 Darıca Gençlerbirliği-Karaman Belediyespor (Darıca İlçe)
15.00 Nazilli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Nazilli İlçe)
15.00 Atlas Maden Çengelköyspor-Yomraspor (Beylerbeyi 75. Yıl)
15.00 Ağrı 1970-Fethiyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
15.00 Tokatspor-Ceyhanspor (Gaziosmanpaşa)
15.00 Halide Edip Adıvarspor-Kahta 02 (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Belediye Kütahyaspor-Mardin Fosfatspor (Dumlupınar)
3. Grup
25 Nisan Pazar:
15.00 İçel İdmanyurdu-Şile Yıldızspor (Mersin)
15.00 Batman Petrolspor-Altındağspor (Batman Yeni Şehir)
15.00 Karşıyaka-Osmaniyespor (İzmir Atatürk)
15.00 Somaspor-Erbaaspor (Soma Atatürk)
15.00 Çarşambaspor-Isparta 32 (Çarşamba İlçe)
15.00 Arhavispor-Esenler Erokspor (Arhavi İlçe)
15.00 Çatalcaspor-Gölcükspor (Tepecik Şenol Güneş)
15.00 Cizrespor-Elazığ Karakoçan (Cizre Hamit Özalp)
4. Grup
25 Nisan Pazar:
15.00 Silivrispor-Siirt İl Özel İdaresi (Silivri)
15.00 Dila Gıda Adıyaman 1954-Bayrampaşa (Adıyaman Atatürk)
15.00 Kozanspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (İsmet Atlı)
15.00 Muğlaspor-Bursa Yıldırımspor (Muğla Atatürk)
15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Alanya Kestelspor (Başpınar)
15.00 Modafen-Düzcespor (Alemdağ)
15.00 Bergama Belediyespor-52 Orduspor (Bergama 14 Eylül)
15.00 68 Aksaray Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Dağılgan)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.