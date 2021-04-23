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Spor, Futbol

Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 37. hafta maçları oynanacak

Süper Lig'de 37. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 32. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Misli.com 3. Lig'de ise 1. Grup'ta 29'uncu, 2-3 ve 4'üncü Grup'ta 33. hafta mücadeleleri yapılacak.

Metin Arslancan   | 23.04.2021
Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 37. hafta maçları oynanacak

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

Yarın:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Medical Park)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

20.30 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor (Denizli Atatürk)

20.30 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park)

25 Nisan Pazar:

13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

TFF 1. Lig

25 Nisan Pazar:

20.30 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana)

20.30 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)

20.30 Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)

20.30 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)

20.30 Tuzlaspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)

20.30 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.30 Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Osmanlı)

20.30 Altınordu-GZT Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Misli.com 3. Lig

1. Grup

25 Nisan Pazar:

15.00 Diyarbekirspor-Belediye Derincespor (Diyarbakır)

15.00 Ofspor-Arnavutköy Belediyespor (Of İlçe)

15.00 Antalya Kemerspor-Manisaspor (Kemer İlçe)

15.00 Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor-Bucaspor 1928 (Edirne 25 Kasım)

15.00 Fatsa Belediyespor-1877 Alemdağspor (Fatsa İlçe)

15.00 Çankaya-Artvin Hopaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

15.00 Payasspor-Kızılcabölükspor (Payas İlçe)

2. Grup

25 Nisan Pazar:

15.00 Yozgatspor 1959-Tekirdağspor (Sorgun İlçe)

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Karaman Belediyespor (Darıca İlçe)

15.00 Nazilli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Nazilli İlçe)

15.00 Atlas Maden Çengelköyspor-Yomraspor (Beylerbeyi 75. Yıl)

15.00 Ağrı 1970-Fethiyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 Tokatspor-Ceyhanspor (Gaziosmanpaşa)

15.00 Halide Edip Adıvarspor-Kahta 02 (Maltepe Hasan Polat)

15.00 Belediye Kütahyaspor-Mardin Fosfatspor (Dumlupınar)

3. Grup

25 Nisan Pazar:

15.00 İçel İdmanyurdu-Şile Yıldızspor (Mersin)

15.00 Batman Petrolspor-Altındağspor (Batman Yeni Şehir)

15.00 Karşıyaka-Osmaniyespor (İzmir Atatürk)

15.00 Somaspor-Erbaaspor (Soma Atatürk)

15.00 Çarşambaspor-Isparta 32 (Çarşamba İlçe)

15.00 Arhavispor-Esenler Erokspor (Arhavi İlçe)

15.00 Çatalcaspor-Gölcükspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Cizrespor-Elazığ Karakoçan (Cizre Hamit Özalp)

4. Grup

25 Nisan Pazar:

15.00 Silivrispor-Siirt İl Özel İdaresi (Silivri)

15.00 Dila Gıda Adıyaman 1954-Bayrampaşa (Adıyaman Atatürk)

15.00 Kozanspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (İsmet Atlı)

15.00 Muğlaspor-Bursa Yıldırımspor (Muğla Atatürk)

15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Alanya Kestelspor (Başpınar)

15.00 Modafen-Düzcespor (Alemdağ)

15.00 Bergama Belediyespor-52 Orduspor (Bergama 14 Eylül)

15.00 68 Aksaray Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Dağılgan)

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