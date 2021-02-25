Beşiktaş Denizlispor'u konuk edecek

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Spor, Futbol

Beşiktaş ile Denizlispor 42. randevuda

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek.

Ercan Doğan   | 25.02.2021
Beşiktaş ile Denizlispor 42. randevuda

İstanbul

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u sahasında ağırlayacak.

Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak.

Geçen haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. 21 puanlı Yukatel Denizlispor ise düşme hattında bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 3-2 kazanmıştı.

Beşiktaş'ın toplam 75 golüne, Denizlispor 37 golle cevap verdi

İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 41 maçta siyah-beyazlılar 29, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın toplam 75 golüne, Denizlispor 37 golle cevap verdi.

Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, rakibini deplasmanda 3-2 yendi.

Denizlispor 14 maçtır kazanamıyor

Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 14 maçtır mağlup edemiyor.

Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 14 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 11 randevuyu ise kaybetti.

Rekabetteki son 14 maçta Beşiktaş 13 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.

Denizlispor'un deplasmanda tek galibiyeti 1996'da

Denizlispor, Beşiktaş karşısında İstanbul'daki tek galibiyetini 1995-1996 sezonunun ikinci yarısında, 5 Mayıs 1996 tarihinde 4-0'lık skorla aldı.

Bu mağlubiyetin ardından rakibine üstünlük şansı vermeyen Beşiktaş, İstanbul'da oynanan 20 maçın 15'ini kazandı, sadece bir kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

İstanbul'da siyah-beyazlıların 34 golüne, yeşil-siyahlılar 14 golle karşılık verdi.


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