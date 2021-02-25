Euro
8.73
Dolar
7.16
BIST 100
1,483.02
Altın
1,798.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

IOC, Tokyo Olimpiyatlarına yönelik deniz aşırı seyirci kararını nisan sonunda verecek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) temmuzda yapılması beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına deniz aşırı seyirci kabul edilmesine ilişkin kararın nisan ayı sonuna dek alınacağını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 25.02.2021
IOC, Tokyo Olimpiyatlarına yönelik deniz aşırı seyirci kararını nisan sonunda verecek

Tokyo

Kyodo ajansının haberine göre çevrim içi düzenlenen basın toplantısında konuşan IOC Olimpiyat Oyunları Üst Yöneticisi Christophe Dubi, seyirci kararı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrini izleyeceklerini belirtti.

Salgının dünya genelinde yayılma oranlarının gözlemleneceğini kaydeden Dubi, turnuvaya Japonya dışından seyirci kabul edilmesine yönelik kararı, IOC’nin “mümkün olduğunca geç, gerektiğince erken” vermek istediğini söyledi.

Japonya içinden ve dışından seyircilere yönelik farklı kararlar alınabileceğini kaydeden Dubi, “Nisan sonuna doğru en uygun zaman. Yurt dışı ve yurt içi olmak üzere seyircilere yönelik iki adımlı karar görebiliriz.“ diye konuştu

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya'da 23 kişide İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu Kovid-19 tespit edildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
California'da Kovid-19'un daha tehlikeli yeni bir türünün bulunduğu iddia edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

IOC, Tokyo Olimpiyatlarına yönelik deniz aşırı seyirci kararını nisan sonunda verecek

IOC, Tokyo Olimpiyatlarına yönelik deniz aşırı seyirci kararını nisan sonunda verecek

Japonya'da Kovid-19 nedeniyle Tokyo Paralimpik Oyunları endişesi

12 Japon firma Uygurların zorla çalıştırılmasından faydalanan Çinli ortaklarından ayrılmayı planlıyor

Japonya'da yeni doğan sayısı geçen yıl rekor seviyede düştü

Japonya'da yeni doğan sayısı geçen yıl rekor seviyede düştü
Milli yüzücü Deniz Ertan 800 metre serbestte olimpiyat A barajını geçti

Milli yüzücü Deniz Ertan 800 metre serbestte olimpiyat A barajını geçti
Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi