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Spor, Futbol

Sivasspor evinde rahat kazandı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında EMS Yapı Sivasspor, konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yendi.

Halife Yalçınkaya  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
Sivasspor evinde rahat kazandı Fotoğraf: Serhat Zafer - AA

Sivas

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti.

Maçın 6. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanan Bartuğ Elmaz, oyuna devam edemedi. Omzundan sakatlanan Bartuğ Elmaz, oyun alanına çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

10. dakikada kaleci Erdem Canpolat'ın uzaklaştırmak istediği top, N'Jie'nin önünde kaldı. N'Jie'nin sert şutunda, Erdem Canpolat son anda topu kornere çeldi.

16. dakikada Pendikspor 1-0 öne geçti. Thiam'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Gökcan Kaya, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gönderdi.

24. dakikada Ndiaye'nin ara pasında ceza sahası içinde Gökcan Kaya'nın yaptığı vuruşta, top kale direğinin yanandan auta çıktı.

26. dakikada Sivasspor skoru 1-1 yaptı. Charisis'nin pasıyla topla buluşan Menig, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

33. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası önüne kadar ilerleyen Ndiaye'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğine çarparak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortada savunmayı aşan top ceza sahasındaki Gökcan Kaya'nın önünde kaldı. Gökcan Kaya'nın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.

59. dakikada Sivasspor 2-1 öne geçti. Menig'in sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

69. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Charisis'nin pasıyla topla buluşan Manaj, rakibin geçtikten sonra kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kaldı. Manaj, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1

90+5. dakikada Sivasspor bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Koita'nın vuruşunda, müdahalede bulunan kaleci Erdem Canpolat'ın kontrol edemediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1

EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

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