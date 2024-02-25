Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci'nin ağrı hissetmesi nedeniyle yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 25, 2024
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci’nin ağrı şikayeti hissetmesi nedeniye @AcibademSaglik Ataşehir Hastanesinde yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2.derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen… pic.twitter.com/zPk7JzxBLq
İrfan Can Kahveci'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.