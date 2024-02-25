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Spor, Futbol

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Emrah Oktay  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci'nin ağrı hissetmesi nedeniyle yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." denildi.

İrfan Can Kahveci'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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