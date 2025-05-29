Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile "prensipte" anlaştı

Kocaeli
Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, prensip anlaşmasına varılan İnan'ın sözleşme görüşmeleri yapmak üzere 1 Haziran Pazartesi günü şehre geleceği kaydedildi.
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Körfez ekibi, Süper Lig'e yükselmeyi başardığı teknik direktör İsmet Taşdemir ile 12 Mayıs'ta yollarını ayırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.