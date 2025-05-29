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Spor, Futbol

Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile "prensipte" anlaştı

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile "prensip" anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Şahin Oktay  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile "prensipte" anlaştı

Kocaeli

Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, prensip anlaşmasına varılan İnan'ın sözleşme görüşmeleri yapmak üzere 1 Haziran Pazartesi günü şehre geleceği kaydedildi.

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Körfez ekibi, Süper Lig'e yükselmeyi başardığı teknik direktör İsmet Taşdemir ile 12 Mayıs'ta yollarını ayırdı.

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