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Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün mevcut başkanı Ali Koç'un seçimde aldığı 16 bin 464 oydan 1 fazla imza toplanması halinde başkanlık için tekrardan aday olacağını duyurdu.

Can Öcal  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması

Istanbul

Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe'nin hiçbir yenilgiyi peşinen kabul etmemesi gerektiğini belirterek "Bugün Fenerbahçe'nin asıl meselesi, kazanılamayan kupalar değil, kaybolan direnç, umut ve sıradan bir spor kulübü olmaya razı olunmasıdır. Bu durum, istiklal gazisi ve direnişin genç ruhu olan Fenerbahçelilerin itiraz ve gerekirse isyan ile karşı durmaları gereken bir uyuşma halidir. Fenerbahçe, vatan içeriden çökertilmek istenirken direnişin sembolü olmuş bir ruhtur." değerlendirmesinde bulundu.

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Yıldırım, Fenerbahçe'nin kulüp içi tartışmalar için zamanının kalmadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Yönetimlerin başarılı olup olmadıklarına karar verecek olan ben veya mevcut yöneticiler değil, kongre üyelerimiz ve taraftarlarımızdır. Camiamız içinde, yönetimin çağrısı ile bir seçimli kongre yapılması, yönetimin güven tazelemesi yahut yeni bir yönetimin seçilmesi yönünde birtakım çağrılar yapıldığı görülmektedir. Kulüp başkanımız Ali Koç, eylül ayında bir kongre toplayacaklarını kamuoyuna ve özel görüşmemizde şahsıma ifade etmiştir. Ben bu görüşmede kendisine, şayet bir kongre yapılacak ise bunun eylül ayına kalmadan yapılmasının doğru olacağını ifade etmiştim. Bu vesile ile kulübümüzün uzun yıllar süren şampiyonluk hasretini dindirmek için sorumluluk üstlenmem ve yeniden kulüp başkanlığı için aday olmam yönünde çağrı ve çabalara bir yanıt vermek mecburiyetimin olduğuna inanıyorum."

Sorumluluk almaktan kaçmayacağını aktaran Yıldırım, "Elbette ki yönetim kurulumuzun, olağanüstü genel kurul kararını eylül ayına bırakma hakkı vardır ve meşrudur. Ancak, yönetime güvenini yitirmiş kongre üyelerimizin de imza toplamak yoluyla kongreyi göreve çağırmaları aynı şekilde bir haktır ve meşrudur." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "camiayı bölücü" hiçbir tartışmanın tarafı olmak istemeyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ben hiç kimsenin rakibi değilim, ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Kimsenin rakibi olmadığım gibi, hiç kimse ile bir yarışa girmek gibi bir yükümlülük de hissetmiyorum. Fenerbahçe üzerindeki mesuliyet bilincimi, önceki kongrelerde aday olarak ortaya koyduğumu düşünüyorum. Bu tutum sorumluluktan kaçmak değil, tam tersine sorumlu davranmaktır. Mevcut yönetim, benim de içerisinde bulunduğum seçim yarışında 16.464 oy alarak göreve gelmişti. Eğer camiamız, benim sorumluluk üstlenmem gerektiğini düşünüyor ise seçilmiş mevcut yönetimin aldığı oydan 1 fazlasını gösteren bir belge ile bu çağrısını somutlaştırmalıdır. Beni sorumluluğa davet edenler veya şahsımı sorumluluk üstlenmekten kaçınmakla itham edenler, 16.464 + 1 imza ile demokratik meşruiyetin tam ve eksiksiz olarak oluştuğunu, kendilerine ve şahsıma göstermelidirler. İşte o zaman tüm varlığımla, dün nasıl ki tüm her şeyimi ortaya koymuşsam, yarın da aynı inanç ve kararlılıkla Fenerbahçe düşmanlarıyla mücadelede gözümü kırpmadan var olacağımın bilinmesini isterim."

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