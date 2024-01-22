Dolar
30.25
Euro
33.00
Altın
2,024.53
ETH/USDT
2,373.50
BTC/USDT
40,702.00
BIST 100
8,010.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazır

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Emrah Oktay  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazır

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Portekizli teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yarın Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Adana temsilcisi ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars’ta kar nedeniyle mahsur kalan tur otobüsündeki 30 kişi kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Merkez Bankası Başkanı Erkan'la görüşeceği iddiası yalanlandı
THY uçakları emniyet denetlemelerinden başarıyla çıktı
Bakan Yerlikaya'dan güney sahillerinde bulunan cansız bedenlere ilişkin açıklama
Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gezeravcı ile görev arkadaşlarının fotoğrafını verdi

Benzer haberler

Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazır

Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazır

"Şanlıurfalı Maradona" yeşil sahalarda

Sivasspor Teknik Direktörü Uygun: Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz

Türkiye, Ege Kupası'na İrlanda galibiyetiyle başladı

Türkiye, Ege Kupası'na İrlanda galibiyetiyle başladı
MKE Ankaragücü'nden transfer yasağının kalktığı açıklaması

MKE Ankaragücü'nden transfer yasağının kalktığı açıklaması
Kulüp temsilcileri Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun kura çekimini değerlendirdi

Kulüp temsilcileri Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun kura çekimini değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet