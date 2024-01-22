Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazır

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Portekizli teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, yarın Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Adana temsilcisi ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.