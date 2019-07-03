Abdullah Avcı sağlık kontrolünden geçti

İstanbul
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, detaylı kan tetkikleri yapılan teknik direktör Abdullah Avcı, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Tecrübeli teknik adam ayrıca, akciğer ile kardiyak testleri ve radyolojik kontrollere tabi tutuldu.
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