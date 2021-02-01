Beşiktaş'ta Nicolas Isimat-Mirin ile yollar ayrıldı

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten "Nicolas Isimat-Mirin'e teşekkür ederiz." başlığıyla yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat-Mirin ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Nicolas Isimat-Mirin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
2018-2019 sezonunun devre arasında Hollanda'nın PSV takımından transfer edilen 29 yaşındaki savunma oyuncusu, 2019-2020'yi ülkesinin Toulouse takımında kiralık olarak geçirdi. Sezon başında siyah-beyazlı ekibe dönen Isimat-Mirin'e yabancı oyuncu sınırı nedeniyle sezonun ilk yarısında lisans çıkarılmadı.
Tecrübeli stoper, Beşiktaş'ta 14 lig maçında forma giydi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.