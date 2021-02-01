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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Nicolas Isimat-Mirin ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Futbol Takımı'nda Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Emrah Oktay   | 01.02.2021
Beşiktaş'ta Nicolas Isimat-Mirin ile yollar ayrıldı Fotoğraf: Erhan Sevenler/AA

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten "Nicolas Isimat-Mirin'e teşekkür ederiz." başlığıyla yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat-Mirin ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Nicolas Isimat-Mirin'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

2018-2019 sezonunun devre arasında Hollanda'nın PSV takımından transfer edilen 29 yaşındaki savunma oyuncusu, 2019-2020'yi ülkesinin Toulouse takımında kiralık olarak geçirdi. Sezon başında siyah-beyazlı ekibe dönen Isimat-Mirin'e yabancı oyuncu sınırı nedeniyle sezonun ilk yarısında lisans çıkarılmadı.

Tecrübeli stoper, Beşiktaş'ta 14 lig maçında forma giydi.

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