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Spor, Futbol

DeAndre Yedlin 2,5 yıllığına Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Emrah Oktay   | 01.02.2021
DeAndre Yedlin 2,5 yıllığına Galatasaray'da

İstanbul

Galatasaray Kulübü, İngiltere'nin Newcastle United takımından bonservissiz alınan DeAndre Yedlin ile 2,5 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin ve kulübü Newcastle United ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun kendisiyle ise 2020-2021 sezonundan başlamak üzere 2,5 futbol sezonu için anlaşılmıştır." denildi.

Futbolcunun maliyetiyle ilgili bilgi verilen açıklamada, Yedlin'e bu sezonun kalan bölümü için 350 bin avro, gelecek sezon için 1 milyon 150 bin avro, 2022-2023 sezonu için ise 1 milyon 100 bin avro ücret ödeneceği belirtildi.

Futbol kariyerine ülkesi ABD'de başlayan 27 yaşındaki Yedlin, 2014'te transfer olduğu İngiltere'de Tottenham, Sunderland ve Newcastle United'da forma giydi. Premier Lig'de 109, Championship'te ise 27 maça çıkan Yedlin, ABD Milli Takımı'nda ise 62 kez forma giydi.

Yedlin, bu sezon Newcastle United'da 10 resmi maça çıktı.

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