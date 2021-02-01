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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor genç oyuncu Celal Emir Dede'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Aydeniz Et Balıkesirspor'dan Celal Emir Dede ile 4,5 yıllık anlaşma sağladı.

Muhittin Sandıkçı   | 01.02.2021
Çaykur Rizespor genç oyuncu Celal Emir Dede'yi transfer etti

Rize

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'da forma giyen 2001 doğumlu hücum oyuncusu Celal Emir Dede, kendisini 4,5 sezon yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Kendisi 71 numaralı formamızı giyecektir." ifadelerine yer verildi.

Emir, yeşil-mavili ekibin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu.

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