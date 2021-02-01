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Spor, Futbol

Aykut Kocaman Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'in 23. haftasında yarın yapacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Emrah Oktay   | 01.02.2021
Aykut Kocaman Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

İstanbul

Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Okan Buruk ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Aykut Kocaman, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Dar alanda topla oyun ve taktik çalışmalar üzerinde durulan idman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak maçta Galatasaray ile karşılaşacak.

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