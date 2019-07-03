Euro
6.36
Dolar
5.63
BIST 100
99,270.63
Altın
1,418.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’ne katılıyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Afrika Kupası'nda grup aşamasının en iyi 11'i belli oldu

Salah, Mahrez, Mane gibi yıldızların boy gösterdiği 2019 Afrika Uluslar Kupası grup aşamasında forma giyen en iyi 11 ve yedekler açıklandı.

Berad Büyük   | 03.07.2019
Afrika Kupası'nda grup aşamasının en iyi 11'i belli oldu

İstanbul

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen Afrika Uluslar Kupası'nın grup aşamasında oynayan en iyi kadroyu açıkladı. 

Mısır 4 oyuncu ile ilk 11'de en fazla futbolcusu olan takım olurken, Cezayir'den 2 oyuncu ilk 11'e seçildi.

En iyi ilk 11 şöyle:

Kale: Ahmed El Shenawy (Mısır)

Defans: Ahmed Elmohamady (Mısır), Yaya Banana (Kamerun), Ahmed Hegazi (Mısır), Ashraf Hakimi (Fas)

Orta saha: Riyad Mahrez (Cezayir), Anicet Abel (Madagaskar), Ismail Bennacer (Cezayir)

Forvet: Muhammed Salah (Mısır), Jordan Ayew (Gana), Sadio Mane (Senegal)

En iyi kadro yedekleri şöyle:

Kaleci: Andre Onana (Kamerun)

Defans: Youcef Atal (Cezayir), Medhi Benatia (Fas)

Orta saha: Andre Zambo Anguissa (Kamerun), Mubarak Wakaso (Gana)

Forvet: Cedric Bakambu (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Carolus Andriamatsinoro (Madagaskar), Youcef Belaili (Cezayir)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail siyaseti çıkmaza sürükleniyor
İran’ın 3 Temmuz 1988 kurbanlarının izleri Körfez’de duruyor
Etiyopya'da darbe girişimi ne anlama geliyor?
Yemen'de barış süreci çöküyor
Döngüsel iktisat yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi

Benzer haberler

Afrika Kupası'nda grup aşamasının en iyi 11'i belli oldu

Afrika Kupası'nda grup aşamasının en iyi 11'i belli oldu

Afrika kıtasının futbol şöleni başlıyor