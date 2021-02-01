Adis Jahovic yeniden Göztepe'de

İzmir
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Adis Jahovic'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Türkiye kariyerine 2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig'de Göztepe'de başlayan Makedon golcü, sarı-kırmızılı ekiple Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. 2017-2018 sezonunda Göztepe ile Süper Lig'de 18 maçta 14 gole imza atan Jahovic, ara transfer döneminde Konyaspor'a transfer oldu. Jahovic, daha sonra Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor formaları giydi.
"Bugün en az Göztepe'ye imza attığım ilk günkü kadar mutluyum"
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yeniden kadrosuna dahil ettiği Adis Jahovic, "Bugün en az Göztepe'ye imza attığım ilk günkü kadar mutluyum." dedi.
Transferi için hazırlanan videoda Jahovic'in sarı-kırmızılı ekipteki eski görüntülerinin yanı sıra Gürsel Aksel Stadı'nda soyunma odası ve sahadaki görüntüleri de yer aldı.
Jahovic, videoda yer alan açıklamasında, şunları kaydetti:
"Tam 3 yıl önce beni ve ailemi en çok üzen ayrılıklardan birini yaşayarak evime veda etmiştim. Bugün en az Göztepe'ye imza attığım ilk günkü kadar mutluyum. Bu şanlı formayla sahaya çıktığım ilk an kadar heyecanlıyım. Herkes gün olur evine geri döner. Ben de bugün yeniden evimdeyim. Şimdi eski günlerde olduğu gibi savaşma zamanı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.