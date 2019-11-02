Beşiktaş Antalya'da 3 puanı aldı

Antalya
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Antalyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
4. dakikada Rebocho'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında Lens topa kafayı vurdu. Kaleci Ferhat Kaplan gole izin vermedi.
9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Ljajic'in ortasında Vida'nın altıpas önünden kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1
11. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Ljajic'in orta sahadan ortasıyla yükseklik kazanan topu, ceza sahası dışında Lens kafayla yere indirdi. Bu sırada araya giren Eren Albayrak'tan meşin yuvarlağı kapan Diaby, penaltı noktasının yakınından çektiği şutla kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 0-2
17. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında Chahechouhe'nun ceza sahası dışından gelişine vuruşunda top, savunmadan döndü.
21. dakikada Ljajic'in pas verdiği Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ferhat Kaplan topu güçlükle çeldi.
45. dakikada Elneny'nin ara pasında topla buluşan Lens, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.