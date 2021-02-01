Sivasspor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u transfer etti

Sivas
Kulüpten yapılan açıklamada, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Tyler Boyd, İstanbul'da Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Elahattin Akyüz'ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı.
Sivas'a yarın gelmesi beklenen ABD'li futbolcunun, takımla çalışmalara başlayacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.