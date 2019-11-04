Süper Lig'de görünüm
Ligin 10. haftası, tek maçla tamamlandı. Aytemiz Alanyaspor, 19 puanla liderliğini sürdürdü.
İstanbul
Süper Lig'in 10. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, liderliğini devam ettirdi. Antalya temsilcisini 18 puanla Demir Grup Sivasspor ve 17'şer puanla BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe takip etti.
Sonuçlar
Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-0
İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Trabzonspor-Göztepe: 0-1
Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2
Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 0-2
Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-2
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0
MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü: 1-2
Program
Ligde 11. haftanın maç programı şöyle:
8 Kasım Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa
9 Kasım Cumartesi:
15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor
17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor
17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor
20.00 Gaziantep FK-Galatasaray
10 Kasım Pazar:
14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü
19.00 Beşiktaş-Yukatel DenizlisporAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.