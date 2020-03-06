Euro
6.89
Dolar
6.09
BIST 100
108,994.50
Altın
1,686.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep'te Bahattin Nakiboğlu Camisi'nde cuma hutbesi irat ediyor
logo
Spor, Futbol

Sivassporlu Goiano: Kolay maçların bizi beklemediğini biliyoruz

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo Goiano, ligin üst sıralarında ve alt sıralarında çok zorlu maçlar oynandığını, takımının da yoluna maç maç baktığını söyledi.

Serhat Zafer   | 06.03.2020
Sivassporlu Goiano: Kolay maçların bizi beklemediğini biliyoruz Fotoğraf: Serhat Zafer / AA

Sivas

Demir Grup Sivasspor'un sezon başında Braga'dan transfer ettiği ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer alan Goiano, performansıyla göz dolduruyor. 

Brezilyalı futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ligin kalan haftalarında tüm takımların zorlu maçlar oynayacağını vurgulayan Goiano, "Artık maçlar eskisine göre daha zorlu devam edecek. Yukarıda bir liderlik yarışı var, aynı şekilde ligin aşağısında küme düşmeme mücadelesi var." dedi.

Ligin aşağısında ve yukarısında puanların birbirlerine çok yakın olduğunu belirten Goiano, "Bu sebeple takımlar arasındaki yarış, liderlik dışında da çok yüksek geçiyor. Her takım daha fazla üst düzeyde oynamaya devam ediyor. Kolay maçların bizi beklemediğini biliyoruz. Hem liderlik yarışında hem de dışarıda kolay maçlar yaşamayacağız. O yüzden tam anlamıyla bir konsantrasyon içerisinde hazırlanmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Galatasaray maçı zor geçecek

Sivasspor'un, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın zorluğuna dikkati çeken Goiano, şunları kaydetti:

"Sivasspor olarak yolumuza maç maç bakıyoruz. Şu an bizim için en önemli şey Galatasaray maçı. Galatasaray maçı bittikten sonra olumlu veya olumsuz nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın bir sonraki maça odaklanacağız. Böyle düşünmeyi tercih ediyoruz ve bugüne kadar bunun faydasını da gördük. Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulüplerinden olduğunun bilincindeyiz. Evimizde oynayacağız, bunun avantajı bizde ancak hiç kolay olmayacağını biliyoruz. Galatasaray çok iyi defans ve çok iyi atak yapan bir takım. Sadece şunu söyleyeyim, çok zor bir maç olacak, sonucuyla ilgili bir fikir yürütemiyoruz. Zor bir maçın bizi beklediğinin farkındayız."

"Birlik olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok"

Türkiye'ye ilk geldiğinde farklı bir coğrafyaya ve farklı bir futbolun oynandığı ülkeye geldiği için biraz zorlandığını aktaran Goiano, kısa zamanda bunu da aştığını vurgulayarak, "Türk futbolu Avrupa futbolundan biraz farklı. Tabi ki insan her şeye alışıyor. Her gün çalıştıkça ve üzerine bir şeyler koydukça performansınız yükseliyor, takıma verdiğiniz katkı yükseliyor. Kendimi daha da geliştirmek ve takıma katkı sağlamak için çalışmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da mesaj veren Goiano, "Birlik olursak başaramayacağımız hiçbir şey yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı
Salgın hastalıklar Nijerya'nın gerçeği
Salgın Çin'de hız kesti, yüzleşme sırası dünyada
İdlib krizi ve NATO'nun pozisyonu
Arjantin’de yeni Kirchnerizm ve IMF ile ilişkiler

Benzer haberler

Sivassporlu Caner Osmanpaşa: Herkes milli olmak ister, bizim de niyetimiz o

Sivassporlu Caner Osmanpaşa: Herkes milli olmak ister, bizim de niyetimiz o

Sivassporlu Goiano: Kolay maçların bizi beklemediğini biliyoruz

TFF'den Etik Kurulu açıklaması

Antalyaspor 'nokta transferler' ile çıkışa geçti

Antalyaspor 'nokta transferler' ile çıkışa geçti
Medipol Başakşehir Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak

Medipol Başakşehir Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig maçları öncesindeki el sıkışma yasaklandı

Koronavirüs nedeniyle Premier Lig maçları öncesindeki el sıkışma yasaklandı