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Spor, Futbol

Gaziantep FK, başkentte 3 puanı son dakika golüyle kaptı

Gaziantep FK, Ankara'da konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü son dakika golüyle 2-1 yendi.

Ömer Hakan Kibar   | 04.11.2019
Gaziantep FK, başkentte 3 puanı son dakika golüyle kaptı

Ankara

MKE Ankaragücü-Gaziantep FK

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Maçta Gaziantep FK oyuncusu Günay Güvenç (1) de forma giydi. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'de Gaziantep FK, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

13. dakikada Pinto'nun sol taraftan altıpas içine gönderdiği topa iyi yükselen Orgill kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

30. dakikada gelişen konuk ekip atağında, Pazdan'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Twumasi'nin vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay'dan seken meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

45+2. dakikada Canteros'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Günay Güvenç son anda topu çizgiden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk devresi, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı 

64. dakikada Canteros'un kullandığı köşe atışında altıpas içinde topla buluşan Kulusic'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

65. dakikada Kitsiou'nun ceza sahasına girerken attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

67. dakikada MKE Ankaragücü skora denge getirdi. Bu dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında topla buluşan Aydın Karabulut, sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte İlhan Parlak, bomboş pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1

75. dakikada ceza sahası sol çaprazı önünde topla buluşan Orgill'in yerden sert şutunda, kaleci Günay Güvenç iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

80. dakikada Moke'nin ceza yayı önünden attığı sert şutta kaleci Günay Güvenç son anda topu kornere çeldi.

90+3. dakikada Gaziantep FK yeniden öne geçti. Twumasi'nin kullandığı serbest atışta altıpas içinde Djilobodji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

Müsabakayı Gaziantep FK 2-1 kazandı. 

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