MALATYA

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 2-1 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçında galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, Yeni Malatyaspor'un başarılı bir sezon geçirdiğini belirtti.

Yeni Malatyaspor'un iyi bir takım olduğunu söyleyen Güneş, "Rakibin özellikle önde yetenekli oyuncuları var. Bazı oyuncularının eksik olması onları etkilemiş olabilir. Savunmada az gol yiyen, az mağlup olan, dirençli, savaşçı bir takımla oynadık. Maça iyi başladık. 2-3 pozisyonda topu iyi kullansaydık golü erken bulabilirdik. Olmadı, daha sonra rakibimiz oyuna ortak oldu. Kırmızı karttan sonra oyun lehimize gelişti. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bazı eksikliklerimiz vardı bunları doğru bulmuyorum ama oyuncularımı böyle bir deplasmandan 3 puan aldıkları için kutluyorum. Hatalarının hesabını da birlikte soracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Anormal şeyler olunca normal durulması doğal değil"

Maç içerisindeki gergin tavrıyla alakalı soru üzerine Güneş, şöyle konuştu:

"Sahada anormal şeyler olunca insanın kenarda normal durması doğal değil. İkinci yarının başında 3 dakikada 3 gol kaçırdık. İkinci golü atıp oyunun kopması gereken yerde beraberlik golünü yedik. Sakin kalmaya çalışıyorsun ama saha içerisinde adrenalin yükselmesi oluyor. Kabul edilebilir bir taraf yok, sinirliydim. Gol kaçırmak veya yemekten çok basit top kayıpları yaptık. Bazı oyuncular kendi adına oyunu kurmak isterken topu rakibe verip onları oyuna ortak etmiş oldu. Buna sinirlendiğim doğrudur."

"Ljajic, Kagawa'nın önünde"

Adem Ljajic'in Shinji Kagawa'ya göre önde olduğunu belirten siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, "Fiziksel ve oyun performansı olarak Adem Ljajic çok önde. Kagawa'yı da görmek için oyuna aldım ama beklediğimin altında oynadı. Bir ara sahada 10'a 10 kaldık. Skor ne olursa olsun kendini göstermesi ve oyunu yönetmesi gerekiyordu. Yetenekleri var ama verim çok önemli. Hafta içerisinde oynayıp oynamayacağına bakarız." diye konuştu.

Güneş, Adem Ljajic'in gördüğü sarı kartla ilgili, "Golü attığın pozisyonda gereksiz kart görüp takım 10 kişi kalıyorsa bunun cezası var ama bu yetmiyor. Bir oyuncuyu oynatmadığın zaman morali ve sinirleri bozuluyor. Bunu kabul etmiyor ama kendisi böyle bir hata yaptığı zaman biz ne yapacağız? Nasıl sakin kalacağız? Mümkün mü? Hata yapmıştır." ifadelerini kullandı.

"Kazanmamızda hakemin etkisi olmadı"

Hakem kararlarıyla ilgili yorum yapmayacağını dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Hakemin bugünkü skorun lehimize olmasında katkısı olmadı. Zaten olmasını da istemem. Sistemi düzeltmek için federasyon gereğini yapacaktır. Yusuf Namoğlu hizmet etmiştir. Yeni bir MHK kuruldu. Bakıp göreceğiz. Herkesin beklentisi adalet içerisinde hakemlerin maçları iyi ve tarafsız yönetmesi. Hakemler hata yapsa bile niyet okumayı yapmayalım, bunda bocalıyoruz. Yeni bir yönetim yapmak doğru. Yeni bir heyecanla, vizyon çizmek istiyorsak herkesin buna katılması lazım. Son haftalarda herkes giden maça değil gelecek maça yatırım yapmak istiyor. Kazananlar ve kaybedenler var, bu da doğru değil. "

Fenerbahçe derbisinde Quaresma'ya görev verip vermeyeceğiyle ilgili soru üzerine ise Güneş, "Kimlerin oynayacağı, kimlerin burada kalacağı, kimlerin gideceği hiç belli olmuyor. Onun için bir şey söyleyemem. Oyuncular burada kalırsa hafta sonuna kadar bu oyuncularla devam edersek oyuncuların da form grafiğine inanırsam oynatırım. Lens maça iyi başladı. Gol pozisyonunda kaleye atması gerekirken pas verdi. İyi presler yaptı. Kendisinden daha çok şey bekliyordum çünkü bana göre rakibin en zayıf yeri o taraftı. Daha iyi kullanabilirdik. Gol kaçırmak da yemek de önemlidir. Ama öncesindeki düşüncem Quaresma'yı oyuna koymaktı." diyerek sözlerini tamamladı.