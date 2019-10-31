Gaziantep FK kupada tur atladı

Gaziantep
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında evinde TFF 3. Lig ekibi Turgutluspor'u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
8. dakikada rakip takının ceza alanında topla buluşan Kenan Özer’in vuruşu, direkten döndü.
27. dakikada konuk takımın savunmada yaptığı hatayı değerlendiren Diarra, kaleciyi çalımlayıp golünü kaydetti: 1-0
69. dakikada Diarra’nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Güray Vural, topu ağlarla buluşturdu: 2-0
77. dakikada Güray Vural'ın pasıyla buluşan Kenan Özer, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0
Karşılaşmayı 3-0 kazanan Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırdı.
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