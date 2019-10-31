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Spor, Futbol

Gaziantep FK kupada tur atladı

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Turgutluspor'u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Adsız Günebakan   | 31.10.2019
Gaziantep FK kupada tur atladı

Gaziantep

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında evinde TFF 3. Lig ekibi Turgutluspor'u 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

8. dakikada rakip takının ceza alanında topla buluşan Kenan Özer’in vuruşu, direkten döndü.

27. dakikada konuk takımın savunmada yaptığı hatayı değerlendiren Diarra, kaleciyi çalımlayıp golünü kaydetti: 1-0

69. dakikada Diarra’nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Güray Vural, topu ağlarla buluşturdu: 2-0

77. dakikada Güray Vural'ın pasıyla buluşan Kenan Özer, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. tura yazdırdı.


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