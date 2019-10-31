Kayserispor kupada turladı

Kayseri
İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında TFF 3. Lig ekibi Bayrampaşa'yı 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
Karşılaşmanın 90+1. dakikasında ikinci sarı kartını gören Kayserisporlu Atila Turan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Mücadelede 90 dakikada golsüz eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.
95. dakikada sol kanattan gelen Kayserispor'da Nurettin Korkmaz'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Ümran Zambak, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
118. dakikada orta sahada topu kapan Ümran Zambak, Hasan Hüseyin Acar'a pasını verdi. Hasan Hüseyin Acar çapraz pozisyondan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0
Karşılaşmayı 2-0 kazanan Kayserispor adını 5. tura yazdırdı.
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