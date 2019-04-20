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Spor, Futbol

Antalyaspor Teknik Direktörü Korkmaz: Kazanan taraf biz olduk, oyuncularımı tebrik ediyorum

Antalyaspor Teknik Direktörü Korkmaz, "Tabii ki bu onlar için final niteliğinde bir maçtı. Baskıyla bizi kalemize hapsettiler. Ama kazanan taraf biz olduk." dedi.

Ahmet Bayram   | 20.04.2019
Antalyaspor Teknik Direktörü Korkmaz: Kazanan taraf biz olduk, oyuncularımı tebrik ediyorum

Manisa

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisarspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, rakiplerinin maçın ikinci yarısında iyi bir oyun ortaya koyduğunu, gol pozisyonlarına girdiğini belirterek, "Tabii ki bu onlar için final niteliğinde bir maçtı. Baskıyla bizi kalemize hapsettiler. Ama kazanan taraf biz olduk." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında aldıkları galibiyet dolayısıyla oyuncularını kutladığını belirtti.

Takımının sahada iyi mücadele ettiğini vurgulayan Korkmaz, "İlk yarıda çok iyi oynadık, gerçekten oyuna ve topa hakimdik, golleri de bulduk. Ama ikinci yarıda oyunun ibresi Akhisarspor'dan yana döndü. Rakibimiz ikinci devre daha iyi oynadı, topa hakim oldular, gol pozisyonlarına girdiler. Tabii ki bu onlar için final niteliğinde bir maçtı. Baskıyla bizi kalemize hapsettiler. Ama kazanan taraf biz olduk, oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu. 

Kahyaoğlu: Kupa maçına konsantre olmaya çalışacağız

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu da istedikleri oyunu sahaya yansıtmadıklarını dile getirerek, rakibe geniş alan bırakmanın cezasını çektiklerini ifade etti.

Kahyaoğlu, "Burası Süper Lig, bu kadar alan bırakarak oynarsanız geriye dönüş zor oluyor, çok enerji harcamak zorunda kalıyorsunuz. 3 gün sonra kupada önemli bir maçımız var. Artık başımızı kaldırıp önümüzdeki maça konsantre olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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