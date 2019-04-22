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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

29. hafta maçları tamamlanan Süper Lig'de Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Emrah Oktay   | 22.04.2019
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar puanını 56'ya çıkararak liderle farkı 6 puana düşürdü.

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 62'ye çıkardı. Turuncu-lacivertliler son 5 haftasına girilen ligde liderliğini sürdürdü.

İkinci Galatasaray, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 59 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 5 puan geride girdiği haftada, turuncu-lacivertlilerin 2 puan kaybını değerlendirerek farkı 3'e indirdi.

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildi. 33 puanla 14. sırada yer alan sarı-lacivertliler, düşme hattının 5 puan üzerinde yer aldı.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-Bursaspor: 1-1

Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-1

Akhisarspor-Antalyaspor: 1-2

Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1

Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-1

MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor: 0-0

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 1-0

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 1-2

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak maçların programı şu şekilde:

26 Nisan Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

28 Nisan Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

29 Nisan Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

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