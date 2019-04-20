Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.81
BIST 100
96,861.42
Altın
1,275.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Göztepe teknik direktörü Tuna: Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz

Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "5 hafta kaldı, 5 haftada mucize gerçekleştirilebilir mi, bu sonuçlardan sonra kolay olmayacaktır ama çalışmaya, mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. " dedi.

Ali Korkmaz   | 20.04.2019
Göztepe teknik direktörü Tuna: Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz

Izmir

Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, son 4 maçlarını 1-0 kaybettiklerini hatırlatarak, kulüp başkanı Mehmet Sepil, kendisi ve taraftarın büyük bir bedel ödediğini söyledi. En büyük bedeli Göztepe'nin ödediğini kaydeden Tuna, şöyle konuştu: 

"Süper Lig'de çok iyi şeyler gerçekleştirebilecekken bu duruma düştük. 5 hafta kaldı, 5 haftada mucize gerçekleştirilebilir mi, bu sonuçlardan sonra kolay olmayacaktır ama çalışmaya, mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bunu gerçekleştirebileceğimizi biliyorum, düşünüyorum."

Tuna, tekrar göreve geldiğinde uzun süreli bir mukavele imzaladığını hatırlatarak, "Göztepe nerede olursa olsun ben burada kalmaya devam edeceğim." dedi.

Müsabakanın ikinci yarısında çok üretken olduklarını ancak yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini belirten Tuna, Akhisarspor maçından sonra futbolcular Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar'la taraftarlar arasında yaşanan olaylarda, futbolcuların taraftarlara bir temasının olmadığını söyledi.

Hamza Hamzaoğlu: Zor 5 maçımız kaldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu da her iki takım açısından zor maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Öncelikle Göztepe'yi durdurup fırsatları değerlendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taktik disipline sonuna kadar sadık kaldılar, zaman zaman iyi işler ortaya çıkardık, paslalaşma anlamında, oyunu hücuma taşıma anlamında ama öncelikle iyi savunduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Göztepe'ye de başarılar diliyorum. Zor 5 maçımız kaldı. Sevincimizi yaşadıktan sonra önümüzdeki maça hazırlanacağız."

Hamzaoğlu, müsabakanın bitiminde Göztepe kalecisi Beto'yu teselli ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Kolay değil, bundan sonraki her maç psikolojik anlamda zor geçecek. Onların da yaşadıkları çalkantılı bir süreç var. Mağlup ayrılmak zordu, futbolun içinde bunlar var. Onlar da kafalarını kaldırıp önlerine bakmak zorundalar." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?
Kuzey Makedonya’dan iadesi istenen FETÖ mensupları nerede?
ABD Devrim Muhafızlarını neden terör listesine aldı?
Çin'in Akdeniz'deki ticari hamleleri AB'yi kaygılandırıyor

Benzer haberler

'Şu andan itibaren Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacağız'

'Şu andan itibaren Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayacağız'

Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor

Volkan Demirel: 20 senelik gelenek devam etti

TFF Beylerbeyi Tesisleri açıldı

TFF Beylerbeyi Tesisleri açıldı
'Bizim her futbolcumuz yerli'

'Bizim her futbolcumuz yerli'
Erzurumspor geri düştüğü maçı kazanmasını bildi

Erzurumspor geri düştüğü maçı kazanmasını bildi