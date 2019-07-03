Euro
6.37
Dolar
5.65
BIST 100
99,354.27
Altın
1,419.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gençlerbirliği'nde transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, son olarak Altınordu'da forma giyen Sefa Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Halil İbrahim Avşar   | 03.07.2019
Gençlerbirliği'nde transfer

Ankara

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, kanat oyuncusu Sefa Yılmaz'ı transfer etti.

Başkent ekibi, son olarak Altınordu'da forma giyen 1990 doğumlu futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp genel menajeri Emrah Atasoy ve teknik direktör Mustafa Kaplan da imza sırasında hazır bulundu.

Berlin doğumlu Sefa Yılmaz, Türkiye'de Kayserispor, Trabzonspor, Alanyaspor, Gaziantepspor, Boluspor ve Altınordu takımlarında görev yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail siyaseti çıkmaza sürükleniyor
İran’ın 3 Temmuz 1988 kurbanlarının izleri Körfez’de duruyor
Etiyopya'da darbe girişimi ne anlama geliyor?
Yemen'de barış süreci çöküyor
Döngüsel iktisat yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi

Benzer haberler

Gençlerbirliği'nde transfer

Gençlerbirliği'nde transfer

'En faydalı isimler üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor'

'Genç ve dinamik bir takım kuracağız'

Trabzonspor'dan '3 Temmuz' paylaşımı

Trabzonspor'dan '3 Temmuz' paylaşımı
'Hedefim Avrupa'nın en iyi kulüpleri'

'Hedefim Avrupa'nın en iyi kulüpleri'
Halı kilim sererek top oynayan minikler için halı saha yapımına başlandı

Halı kilim sererek top oynayan minikler için halı saha yapımına başlandı