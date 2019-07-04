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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir sezon hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdürdü.

Emre Doğan   | 04.07.2019
Medipol Başakşehir sezon hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, günün ilk antrenmanının salonda gerçekleştirildiği belirtildi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci idmanında ise topa sahip olma ve dar alan çalışmalarının ardından geniş alan oyunu üzerinde durulduğu aktarıldı.

Antrenmana izinli olan Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Joseph Attamah, Edin Visca ve Volkan Babacan'ın katılmadığı ifade edildi. Arda Turan ve Alexandru Epureanu'nun ise takımdan ayrı koştuğu kaydedildi.

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