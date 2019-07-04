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PSG Herrera'yı kadrosuna kattı

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain, İspanyol futbolcu Herrera'yı renklerine bağladı.

Yunus Kaymaz   | 04.07.2019
PSG Herrera'yı kadrosuna kattı

İstanbul

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'den (PSG) yapılan açıklamada, Manchester United'dan ayrılan 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Ander Herrera ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 

Son 5 sezondur Manchester United forması giyen Herrera, İngiliz ekibinde 189 maça çıktı ve 20 gol attı.

Herrera, yeni takımında 21 numaralı formayı giyecek.

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