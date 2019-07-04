PSG Herrera'yı kadrosuna kattı
Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain, İspanyol futbolcu Herrera'yı renklerine bağladı.
İstanbul
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'den (PSG) yapılan açıklamada, Manchester United'dan ayrılan 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Ander Herrera ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Son 5 sezondur Manchester United forması giyen Herrera, İngiliz ekibinde 189 maça çıktı ve 20 gol attı.
Herrera, yeni takımında 21 numaralı formayı giyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.