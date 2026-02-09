Dolar
Fenerbahçeli futbolcu N'Golo Kante, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçı sonrası Chobani Stadı'nda açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de görünüm

Ligde 21. hafta yapılan 3 maçla sona erdi. Haftayı kayıpsız geçen lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Emrah Oktay  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Trendyol Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta oynanan 3 maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış gününde Zecorner Kayserispor-Kocaelispor, Gaziantep FK-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçları yapıldı.

Günün ilk maçında Kocaelispor, deplasmanda Kayseri temsilcisini 2-1 mağlup etti. Aynı saate başlayan müsabakalarda Fenerbahçe, Başkent ekibini 3-1, Gaziantep FK ise Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Galatasaray, liderliğini sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'de 21. haftayı lider geçti.

Bu hafta konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, ligdeki 16. galibiyetini aldı. Bu sezon ayrıca 4 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, 52 puana yükseldi. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren "Cimbom" 21. hafta mücadelelerinin ardından liderlik koltuğunu korudu.

Sarı-lacivertliler de sahasında Gençleribiriliği'ni 3-1'lik skorla geçerek puan farkının açılmasına izin vermedi.

Sonuçlar

Süper Lig'de 21. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor: 1-0

Samsunspor-Trabzonspor: 0-3

ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: 0-0

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 0-3

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 2-2

Zecorner Kayserispor-Kocaelispor: 1-2

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-1

Fenerbahçe-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 3-1

Puan durumu

Ligde tamamlanan 21. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY21164150143652
2.FENERBAHÇE21147048183049
3.TRABZONSPOR21136241231845
4.GÖZTEPE21117327121540
5.BEŞİKTAŞ21107437271037
6.RAMS BAŞAKŞEHİR2196636221433
7.SAMSUNSPOR217952424030
8.GAZİANTEP FK217772935-628
9.KOCAELİSPOR217681822-427
10.CORENDON ALANYASPOR2141162224-223
11.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ2164112631-522
12.ÇAYKUR RİZESPOR214892433-920
13.TÜMOSAN KONYASPOR214892433-920
14.HESAP.COM ANTALYASPOR2155111934-1520
15.İKAS EYÜPSPOR2146111730-1318
16.KASIMPAŞA2137111629-1316
17.ZECORNER KAYSERİSPOR2129101743-2615
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK2133151839-2112


Gelecek hafta kritik maçlar oynanacak

Ligde 22. hafta, 13 Şubat Cuma günü yapılacak 2 maçla açılacak.

Saat 20.00'de lider Galatasaray, ikas Eyüpspor'u, Hesap.com Antalyasor ise Samsunspor'u konuk edecek.

Haftanın öne çıkan mücadelelerinde 14 Şubat Cumartesi günü zirve takibini sürdüren Trabzonspor ile Fenerbahçe, 15 Şubat Pazar günü ise RAMS Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

22. hafta programı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

13 Şubat Cuma:

20.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

14 Şubat Cumartesi:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

17.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)

15 Şubat Pazar:

14.30 Kocaelispor-Gaziantep FK (Turka Araç Muayene Kocaeli)

17.00 Göztepe-Zecorner Kayserispor (ISONEM Park Gürsel Aksel)

20.00 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

