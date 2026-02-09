Dolar
Fenerbahçeli futbolcu N’Golo Kante, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçı sonrası Chobani Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Gaziantep FK, sahasından 3 puanla ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Beyza Nur Eryılmaz  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Gaziantep FK, sahasından 3 puanla ayrıldı Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

6.⁠ ⁠dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Becao'nun kafa vuruşunda top auta gitti.

10.⁠ ⁠dakikada Nazım Sangare'nin Bayo ile verkaçında topla buluşan Kamil Ahmet Çörekçi'nin vuruşunda, kaleci Gianniotis topu kornere gönderdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

16.⁠ ⁠dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kaleci Gianniotis'in gönderdiği top, Cenk Tosun'dan sekti. Seken topu önünde bulan Nazım Sangare'nin kaleciye geri pası kısa düştü. Topu kontrol eden ve düzgün bir vuruş yapan Benedyczak, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

24.⁠ ⁠dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Lungoyi'nin sol kanattan gönderdiği topu Bayo, Kozlowski ile buluşturdu. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

36.⁠ dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Rodrigues'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Bayo, meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Gianniotis'e çarptıktan sonra tekrar Bayo'ya çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, kırmızı-siyahlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

61.⁠ ⁠dakikada sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin ortasına ön direkte Benedyczak'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

76.⁠ ⁠dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı serbest atışta İrfan Can Kahveci şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

87.⁠ ⁠dakikada Gassama'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Lungoyi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

89.⁠ ⁠dakikada sol kanattan Dragus'un pasında topla buluşan Lungoyi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gianniotis'te kaldı.

Gaziantep FK, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

