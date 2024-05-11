Dolar
32.26
Euro
34.74
Altın
2,361.01
ETH/USDT
2,926.00
BTC/USDT
61,220.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı son antrenmanla sonlandırıyor İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması, Malmö’de protesto ediliyor
logo
Spor, Futbol

Trendyol 1. Lig'de Tuzlaspor küme düşen son takım oldu

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında ağırladığı Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor, 16. sırada yer alarak bu kulvarda küme düşen son takım oldu.

Hilmi Sever  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Trendyol 1. Lig'de Tuzlaspor küme düşen son takım oldu Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Tuzlaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla 38 puanda kalan Tuzlaspor, aynı puana sahip Şanlıurfaspor'un averajla gerisinde 16. sırada normal sezonu bitirirken, bu kulvarda küme düşen 3. ve son takım oldu.

Gençlerbirliği ise 51 puanla ligi 8. sırada tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik, BM Genel Kurulu'nun Filistin kararını değerlendirdi
Meteorolojiden Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyi için kuvvetli yağış uyarısı
Başkentte sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara Üniversitesinde Filistin'e destek yürüyüşü
Türk hava sahasında verilen meteorolojik hizmetlere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Trendyol 1. Lig'de Tuzlaspor küme düşen son takım oldu

Trendyol 1. Lig'de Tuzlaspor küme düşen son takım oldu

Futbolda haftanın programı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet