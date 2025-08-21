Dolar
Spor, Futbol

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu.

Can Öcal  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

- Yarın:

21.30 Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyerspor: Ayberk Demirbaş

- 23 Ağustos Cumartesi:

16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen

19.00 Esenler Erokspor-Serikspor: Hakan Ülker

21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor: Seyfettin Alper Yılmaz

21.30 Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor: Yusuf Ziya Gündüz

- 24 Ağustos Pazar:

19.00 Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor: Burak Olcar

19.00 Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Raşit Yorgancılar

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Özbelsan Sivasspor: Ümit Öztürk

21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: Muhammed Selim Özbek

- 25 Ağustos Pazartesi:

21.30 İstanbulspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi

