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Spor, Futbol

Trabzonspor'un transferleri arasında en istikrarlısı Malheiro

Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünde, Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı oyuncular içerisinde en fazla süreyi Pedro Malheiro aldı.

Selçuk Kılıç  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Trabzonspor'un transferleri arasında en istikrarlısı Malheiro

Trabzon

Sezon başında Portekiz'in Boavista Kulübünden 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen 23 yaşındaki oyuncu, son oynanan Sipay Bodrum FK karşılaşmasında da takımına galibiyeti getiren golü attı.

Malheiro, Süper Lig'de 15 maçta 1305 dakika görev yaparak, sezona 13 transferle başlayan Karadeniz ekibinde en fazla süre alan yeni oyuncu oldu.

Genel sıralamada üçüncü

Malherio, Trabzonspor'da bu sezon ligde forma giyen oyuncular arasında ise en fazla süre alan 3. oyuncu oldu.

Bordo-mavili takımda kaptan Uğurcan Çakır, ligde oynadıkları 16 maçın tamamında da forma giyerek 1440 dakika sahada kaldı.

Bu oyuncuyu 16 maçta 1390 dakika görev yapan Batista Mendy takip etti.

Savic hayal kırıklığı yaşattı

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Stefan Savic, ligin geride kalan bölümünde adeta hayal kırıklığı yaşattı.

Sezon başında, her sezon için 2 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza parası olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalanan Karadağlı oyuncu, sezonun ilk bölümünde sakatlıklarla boğuştu.

Savic, 3 lig maçında sadece 149 dakika görev yaptı.


- En az süreyi Barisic aldı

Trabzonspor'un yeni transferleri arasında en az süreyi sol bek Borna Barisic aldı.

Bordo-mavili takımın Hırvat oyuncusu, 6 karşılaşmada 109 dakika sahada kaldı.


- Transferlerin görev aldığı süreler

Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı futbolcuların ligin geride kalan bölümünde görev yaptığı süreler şöyle:

OyuncuMaç sayısıSüre
Malheiro151305
Banza131152
Lundstram15938
Okay Yokuşlu11830
Cham14780
Draguş13738
Ozan Tufan12714
Nwakaeme9593
Cihan Çanak11567
Serdar Saatçı6310
Batagov3270
Savic3149
Barisic6109
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