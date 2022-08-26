Dolar
18.17
Euro
18.11
Altın
1,755.34
ETH/USDT
1,682.50
BTC/USDT
21,474.00
BIST 100
3,136.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Gbamin, Trabzon'a geldi

Geçen sezon CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiltere'nin Everton takımında olan Fildişi Sahilli futbolcu Jean-Philippe Gbamin, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için kente geldi.

Hakan Burak Altunöz   | 26.08.2022
Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Gbamin, Trabzon'a geldi Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden çıkan Gbamin, kendisini karşılamaya gelen taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Burada açıklamada bulunan 26 yaşındaki ön libero, Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Gbamin, bordo-mavili takımın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğinin hatırlatılması üzerine, "Avrupa Ligi'nde de oynamak çok iyi. Taraftarlar ve kulüp olarak elimizden geleni yapacağız. Kendimi çok iyi hissediyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlar hakkında çok güzel şeyler duydum. Dün televizyondan maçı ve taraftarları izledim. Ama onları yan yana görmek için de sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Konuşmasının ardından taraftarlara imza dağıtan Gbamin, daha sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de sağanak etkili oldu
Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü kutlamaları başladı
Bodrum'da kaza geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta bölge valileriyle bir araya geldi
Bilal Erdoğan: Ahlat ve Malazgirt, Anadolu topraklarını vatan yapan hikayenin ve değerlerin nirengi noktası

Benzer haberler

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Gbamin, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Gbamin, Trabzon'a geldi

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu

Trabzonspor-Galatasaray maçına sarı-kırmızılı taraftarlar alınacak

Trabzonspor-Galatasaray maçına sarı-kırmızılı taraftarlar alınacak
Sivasspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek

Sivasspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde adını gruplara yazdırdı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde adını gruplara yazdırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet