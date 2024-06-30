Dolar
32.72
Euro
35.10
Altın
2,326.53
ETH/USDT
3,391.20
BTC/USDT
61,647.00
BIST 100
10,647.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir restoranda patlama meydana geldi. Kocaeli'de göreve giderken trafik kazasında şehit olan polis memuru Cemalcan Ev için Ordu'nun Gölköy ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. -VTR- Bursa'nın Nilüfer ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Nwakaeme, Trabzon'a geldi

Trabzonspor Kulübünün transfer görüşmelerini sürdürdüğü Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, Trabzon'a geldi.

Göktuğ Ergün  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Nwakaeme, Trabzon'a geldi

Trabzon

Londra'dan kalkan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen futbolcuyu, bordo-mavili taraftar tezahüratlarla karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nwakaeme, geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Nwakaeme, taraftarların kendisini nasıl karşıladığına ilişkin soruya, "Henüz görmedim ama Trabzon'un nasıl olduğunu biliyorum, dolayısıyla tahmin edebiliyorum dışarının nasıl olduğunu. Çok mutluyum, çok iyi hissediyorum." yanıtını verdi.

Trabzonspor'dan iki yıldır ayrı kaldığına ilişkin soru üzerine Nijeryalı oyuncu, "Taraftarların beni nasıl takip ettiğini biliyorum, bu gerçekten inanılmaz. Sosyal medya üzerinden taraftarlarımızdan birçok mesaj alıyorum, yorum alıyorum. Her birine tek tek teşekkür etmek istiyorum hem bu sevgi hem de beni takip etmeyi hiç bırakmadıkları için." ifadelerini kullandı.

Nwakaeme, transfer sürecinin çok kolay geçtiğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Şöyle özetleyebilirim, sosyal medyaya yüklediğim video sırasında henüz anlaşma sağlamamıştık. Anlaşacağımızı ve birbirimizi ne kadar sevdiğimizi bildiğim için o gün anlaştığımızı varsaydım çünkü bizim anlaşmamız birbirimizle çok kolay. Nevzat Bey'e, başkanımıza ve hocamıza çok teşekkür etmek istiyorum. Onların sayesinde bu transfer gerçekleşti. Onların beni ne kadar sevdiğini tabii ki hissedebiliyorum."

Trabzon'da en çok neyi özlediğiyle ilgili soruyu Nwakaeme, "Her şeyi çok özledim, taraftarlarımızı ve bizi stadyumda destekleyişlerini, yarattıkları o kalabalık ve galibiyet sevinçlerini." şeklinde yanıtladı.

Nijeryalı hemşehrisi Paul Onuachu'nun transferiyle ilgili düşünceleri de sorulan Nwakaeme, "Onuachu ile de konuştum, geri dönmek istediğini iletti. Çok mutlu olduğunu ve burada güzel bir dönem geçirdiğini bana söyledi ama şu anki transfer durumuyla ilgili bilgim yok." dedi.

Kulübün Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya ise şunları söyledi:

"Nwakaeme ile ağabey-kardeş ilişkimiz vardı. Trabzonspor'da oynarken sürekli görüşüyorduk. Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra da görüşmeyi bırakmadık. Kongre sürecinde de söylemiştim, 'Başkanımız isterse Nwakaeme'yi getiririm.' diye. Şükür Allah nasip etti, bugün getirdik Nwakaeme'yi buraya."

Karşılamaya gelen taraftarlar ile fotoğraf çektiren Anthony Nwakaeme, istekleri üzerine taraftarlara üçlü çektirdikten sonra kulüp aracıyla havalimanından ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Doğu Anadolu'daki bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Komandolardan, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümüne özel koşu
Bursa'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'de bir lokantada patlama meydana geldi, 4 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Milli futbolcular Zeki Çelik ve Muhammed Şengezer'den EURO 2024 değerlendirmesi

Milli futbolcular Zeki Çelik ve Muhammed Şengezer'den EURO 2024 değerlendirmesi

Beşiktaş transfer çalışmalarını "sakin ve dikkatli" yapacak

Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Nwakaeme, Trabzon'a geldi

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille'e veda etti: Bazen yol ayrımları yeni hikayelerin başlangıcıdır

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille'e veda etti: Bazen yol ayrımları yeni hikayelerin başlangıcıdır
Beşiktaş'tan Gökhan İnler için veda mesajı

Beşiktaş'tan Gökhan İnler için veda mesajı
EURO 2024'te Portekiz ile Slovenya, çeyrek finale çıkmak için karşılaşacak

EURO 2024'te Portekiz ile Slovenya, çeyrek finale çıkmak için karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet