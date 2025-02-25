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Spor, Futbol

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, taraftarı maça davet etti

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, bordo-mavili taraftarı Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Çaykur Rizespor ile yapacakları maçı izlemeye davet etti.

Göktuğ Ergün  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, taraftarı maça davet etti

Trabzon

Kaleci Uğurcan Çakır, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımında Çaykur Rizespor ile oynayacakları maçın önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Şu an dünyanın en güzel stadını görüyorsunuz, dünyanın en güzel renkleri. Yarın da burada çok önemli bir final maçımız var. Kupayı kazanmak istiyoruz. Şu an boş. Siz olunca daha güzel gözüküyor tabii ki. Yarın hepinizi maça bekliyoruz. Ben şimdi antrenmana çıkıyorum, yarın burada görüşmek üzere."

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