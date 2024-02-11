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Spor, Futbol

Trabzonsporlu oyuncular Paul Onuachu ve Nicolas Pepe'den taraftarlara mesaj

Trabzonsporlu futbolcular Paul Onuachu ve Nicolas Pepe, bordo-mavili takımın taraftarlarıyla yeniden buluşmayı beklediklerini söyledi.

Duygu Avunduk  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Trabzonsporlu oyuncular Paul Onuachu ve Nicolas Pepe'den taraftarlara mesaj

Trabzon

Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, Afrika Uluslar Kupası'nda forma giydikleri için Trabzonspor'dan bir süredir uzak olan Onuachu ve Pepe, taraftarlara mesaj yolladı.

Onuachu, videoda "Merhaba Trabzonspor taraftarı. Sizleri tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Takıma katılmayı dört gözle bekliyorum. Yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Pepe ise "Merhaba Trabzonspor taraftarı, bu mesajı size desteğimi ve sevgimi paylaşmak için hazırladım. Geri dönüp Trabzonspor formasını giymek için sabırsızlanıyorum. Hızlı şekilde geri dönmeyi umuyorum. Görüşmek üzere." diye konuştu.

Öte yandan, 13 Ocak'ta başlayan Afrika Uluslar Kupası, bugün final maçıyla sona erecek.

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