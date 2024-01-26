Trabzonsporlu futbolcu Filip Benkovic'de kas yaralanması tespit edildi

Trabzon
Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, takımın dün oynadığı Çaykur Rizespor maçında Benkovic'in sakatlanarak oyundan çıktığını anımsattı.
Futbolcunun bugün muayene edildiğini belirten Beşir, "MR görüntülenmesi sonucunda sol üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.