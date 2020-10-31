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Spor, Futbol

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrıldı

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Tuğba Yardımcı   | 31.10.2020
Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrıldı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, İngiliz teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile teknik direktör Edward John Ikem Newton arasındaki 26 Ağustos 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli teknik direktörlük sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre teknik direktöre, 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar olan 333 bin 296 avro tutarındaki alacakları ödenecektir."

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