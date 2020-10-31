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Spor, Futbol

Eddie Newton, Trabzonspor'da bu sezon bekleneni veremedi

Geçen sezon İngiliz çalıştırıcı yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan, son maçta galip gelerek Süper Lig'de ikinci sıradaki yerini koruyan bordo-mavililer, bu sezon ise 7 maçta 5 puan toplayarak ligin alt sıralarında yer aldı.

Selçuk Kılıç   | 31.10.2020
Eddie Newton, Trabzonspor'da bu sezon bekleneni veremedi

Trabzon

Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında alınan 4-3'lük mağlubiyetin ardından Trabzonspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Eddie Newton, bu sezon bordo-mavili takımda bekleneni veremedi.

İngiliz çalıştırıcı yönetiminde bordo-mavililer, 1'i Ziraat Türkiye Kupası finali olmak üzere 9 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasının ardından geçen sezon Süper Lig'in son haftası öncesinde göreve getirilen Newton yönetiminde Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek tehlikeye giren ikinci sıradaki yerini korudu.

Karadeniz ekibi, finalde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u da 2-0 yenerek 58. Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan başarılı sonuçların ardından anlaşmaya varılan Newton yönetiminde Karadeniz ekibi, bu sezon ise beklenen sonuçları alamadı.

Trabzonspor, ligin ilk 7 haftalık bölümünde sadece 1 galibiyet aldı. İki maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 4 karşılaşmayı ise kaybetti.

Geçen sezon şampiyonluk mücadelesi veren, ligi ikinci sırada bitiren bordo-mavililer, bu sezon 7 haftalık periyotta topladığı 5 puanla alt sıralarda yer alarak tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaptı.

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