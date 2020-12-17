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Spor, Futbol

Trabzonspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor'da, Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate performansları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Selçuk Kılıç   | 17.12.2020
Trabzonspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Trabzon

Trabzonspor'da 3 futbolcu performansları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir." ifadesine yer verildi.

Bordo-mavili takım, dün Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a penaltı atışları sonucu elenmişti.

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