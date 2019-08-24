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Spor, Futbol

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Meltem Yılmaz   | 24.08.2019
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzon

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.

Antrenmanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da izledi.

Bordo-mavili ekip, antrenmanın ardından yarın oynanacak müsabaka için kampa girdi.

Donis Avdijaj'ın doğum günü kutlandı

Trabzonspor'un genç oyuncusu Donis Avdijaj'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genç oyuncu Donis Avdijaj'a Yeni Malatyaspor maçı öncesi sürpriz doğum günü kutlaması yapıldığı belirtildi.

Antrenmanın ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla 23 yaşına giren Kosovalı oyuncu için doğum günü pastası kesildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik direktörümüz Ünal Karaman'ın ikramıyla pastasından ilk dilimi yiyen Donis Avdijaj'ı ardından tüm futbolcularımız tebrik etti. Bu sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Donis Avdijaj, tüm teknik heyet ve futbolcularımıza teşekkürlerini sundu."


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