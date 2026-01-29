Dolar
Spor, Futbol

Trabzonspor, Umut Nayir'i renklerine bağladı

Trabzonspor, santrfor Mehmet Umut Nayir ile 1,5 yıl+1 yıllık anlaşma sağladı.

Enes Sansar  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Trabzonspor, Umut Nayir'i renklerine bağladı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, serbest statüde yer alan 32 yaşındaki futbolcu ile opsiyon hakkı bordo-mavili takıma ait olmak üzere 1,5 yıl+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, oyuncuya 2025-2026 sezonunun ikinci yarısı için 21 milyon lira, 2026-2027 sezonu için 47 milyon 250 bin lira garanti ücret ödeneceği aktarılan açıklamada, "Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, opsiyon sezonu olan 2027-2028 futbol sezonunda 63 milyon lira garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

