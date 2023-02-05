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Spor, Futbol

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan "Fırtına" paylaşımı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam deplasmanda oynanacak Galatasaray maçına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Duygu Avunduk   | 05.02.2023
Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'dan "Fırtına" paylaşımı

Trabzon

Avcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam İstanbul'da fırtına var." ifadelerini kullandı.

Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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