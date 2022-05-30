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Spor, Futbol

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Ekip çalışmasına çok inanan biriyim

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Bu başarıda futbolcular kadar, kulübün bütün çalışanlarının, yönetimin, taraftarların, herkesin payı var. Ben ve ekibim, bu büyük kulübün başarıya ulaşmasına katkı sunmak için çok çalıştık." dedi.

Selçuk Kılıç   | 30.05.2022
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Ekip çalışmasına çok inanan biriyim

Trabzon

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Bu başarıda futbolcular kadar, kulübün bütün çalışanlarının, yönetimin, taraftarların, herkesin payı var. Ben ve ekibim, bu büyük kulübün başarıya ulaşmasına katkı sunmak için çok çalıştık." dedi.

Avcı, teknik heyetindeki isimlerle Trabzon TSYD Şubesi Dergisi için poz verip, açıklamalarda bulundu.

"Hiçbir teknik direktör bir takımı tek başına şampiyon yapamaz." diyen tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Ben ekip çalışmasına çok inanan biriyim. Ortada bir başarı varsa, bu sadece bana ait değil. Bu birbirine inanan, fedakarlık yapan ve çok çalışan ekibimizin işi. Ekibimizde yer alan herkes sezon boyunca aynı özveri ve samimiyetle bu işe sarıldı. Futbolcularımızın performansı, sağlığı, gelişimleri, rakibin durumu gibi onlarca veriyi elde etmek, değerlendirmek, en küçük bir detayı bile kaçırmamak için gece gündüz çalıştık. Çok yorulduk ama asla durmadık. Başarıya müthiş özveriyle ulaştık."

Ligin tamamlanmasının ardından tatile çıkan Avcı, "Birkaç gün dinlendik ama önümüzde çok yoğun bir program var. Bir yandan Şampiyonlar Ligi, diğer yandan yeni sezon planlaması. Ekibimizdeki herkes bu dönemde de çalışıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakiplerimizi A'dan Z'ye analiz ediyoruz. Yeni transferlerle ilgili planlamalar yapıyoruz. Herkes kendi alanında çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

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