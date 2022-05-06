Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Bugün oyunun bazı bölümlerinde oyun olarak kazandık
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Bugün oyunun bazı bölümlerinde oyun olarak kazandık. Bazı bölümlerinde oyuncu kazandık." dedi.
Hatay
Avcı, Yeni Hatay Stadı'ndaki maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, şampiyonluğu garantiledikten sonraki maçların her zaman zor olduğunu belirtti.
Geçen hafta şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatan Avcı, şunları kaydetti:
"Bir yandan ligi tamamlayacağız. Hem oyun hem de oyuncu kazanmak isteyeceğiz. Bir de salı günü diğer hedeflerimizden bir tanesinin yarı finalinin ikinci ayağı var. Bugün sakatlanma riski olanlar, tedavide olanlardan geri kalanlarla bir kadro planlaması yaptık. Oyunun başlangıcı doğru gitti. Penaltı kaçırdık. Pozisyona girdik. Oyun doğru giderken rakip kenar ortalardan tehlikeli olmaya başladı. Aslında oyun bize iyi bir fırsat olduğunu gösteriyordu. Biz de devre arasında oyunculara belirli bir süre vermek için 3 değişiklik yaptık. Bu cevabı da oyunun içinde aldık. Hem öne geçtik, Hem de oyun çok genişledi. Fırsatlar vardı doğru karşılamalar vardı. Atakları bazen sonuçlandırdık, bazen sonuçlandıramadık. Aslında fişi çekecek pozisyonlar yakaladık. Ama bunu sonuçlandıramadık."
Rakibin hedefinin kalmadığını ancak sayısal olarak riskli kenar ortaları yaptığını söyleyen Avcı, ortalardan bazılarını çok iyi karşıladıklarını bazılarını da rakibin değerlendiremediğini belirtti.
Çok tehlike yaşamamalarına rağmen devamlı riskli durumların oluştuğunu anlatan Avcı, şöyle devam etti:
"Futbol oyunu her zaman doğruyu yapman gereken bir oyundur. Savunmayı 10 saniye de kalsa doğru yapacaksın. Son 10 saniyede yediğimiz gol ile berabere bitti. Yine bardağın dolu tarafı şu; bugün oyunun bazı bölümlerinde oyun olarak bazı bölümlerinde oyuncu kazandık. Umarım salı gününe döndüğümüzde Trabzon'da tedavide olan oyuncular, mevcuttan buradan çıkanlarla diğer hedefe emin adımlarla gidebilmek için salı günü ligin iyi futbol oynayan ekibiyle yarı finalin iki ayağını oynayacağız. Hatayspor'un da iyi bir ekibi var. İki senedir lige çok önemli renk katıyorlar. Onlara da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Bugün olumlu, olumsuz güzel detaylar var. İyi mesajlar var. Salı gününe bizi dinamik tutacak bir skor da oldu diye düşünüyorum."
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: İki tarafta sürekli giden-gelen bir oyun vardı
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, Trabzonspor karşısında iyi mücadele ettiklerini söyledi.
Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın genelinde rakibe çok fazla net pozisyon vermediklerini belirtti.
Maçta girdikleri net gol pozisyonları olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:
"İlk yarı biraz daha fazla topun Trabzonspor'da olduğu bölümler oldu. Ama o bölümlerde bile kontra atakla ve rakibin savunmadan çıkışlarına kazandığımız toplarla pozisyonlara girdik fakat değerlendiremedik. İkinci yarı kendimiz savunmadan çıkarken bir tane merkeze atılan top sonucu Djaniny'in golüyle geriye düştük. Sonra oyuncu değişikliği ve saha içinde bazı diziliş değişikliğiyle baskı kurmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Son paslarda biraz daha etkili olabilseydik, daha iyi paslarla, daha iyi ortalarla ki özellikle 40 tane orta yapmışız bunun sadece 10 tanesi olumlu. O konuyla ilgili biraz daha belki etkili olabilseydik daha önce beraberliği yakalardık. Galibiyeti arayan tarafta olurduk ama iki takımın oyuncuları da iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Keyifli bir maç izledik. İki tarafta sürekli giden-gelen bir oyun vardı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum."
Riberio'nun kadro dışı bırakılması
Ruben Riberio'nun kadro dışı bırakılmasıyla ilgili soruya Erdoğan, "Ruben biliyorsunuz iki senedir bizimle beraberdi. Geçen sene özellikle bizim ligde çok başarılı bitirmemizde gerçekten pay sahibiydi. Bu sezon da ilk yarı özellikle oynadığı futbolla bize katkı sağladı. Bugüne kadar sağ olsun bize katkı sağladı ama maalesef benim hiç bu konulara taviz vermediğim disiplinsiz konularında haddini aştı. Bir değil birkaç kez bunu affetmeme rağmen devam ettirdi. Artık ben de mecbur bir karar vermem gerekiyordu. Zaten biliyorsunuz sözleşmesi bitiyor ve önümüzdeki sezonda devam etmemek için öyle bir karar aldık."şeklinde konuştu.
Erdoğan, Ruberio'nun bugüne kadar kulübe verdiği emeklerinden dolayı teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.